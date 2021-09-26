Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
微創機器人殺到 傳籌10億美元
11 分前
#Hashtags
新股上海微創醫療機器人微泰醫療騰訊新光維醫療科技譚仔國際孖展
微創機器人殺到 傳籌10億美元
news-images
上海微創醫療機器人為微創醫療子公司；圖為其網站圖片。

兩醫療股欲部署招股。據報上海微創醫療機器人及微泰醫療均已通過上市聆訊，傳分別集資約10億美元(約78億港元)及3億美元(約23.4億港元)。

微創機器人是微創醫療(853)子公司，主要從事設計、開發及商業化手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術。據其最新初步招股文件透露，過往並無產生任何收入或任何銷售成本，因產品仍處於開發階段，今年上半年虧損2.4億元人民幣，去年同期蝕逾4,800萬元人民幣，而未來能否錄得收入及盈利將取決於其成功開發、獲證及商業化在研產品的能力，而今年上半年研發成本為1.6億元人民幣，去年全年為4,050萬元人民幣，預期相關開支將持續擴大。至於集資所得將用於研發、擴建產能及增強製造與供應鏈管理能力等。其他股東包括高瓴資本及國資委旗下深圳芯龍等。
 

微泰醫療有騰訊概念

至於騰訊腔股(700)有份投資的微泰醫療，主要專注於糖尿病管理，提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械，今年首4個月虧損258萬元人民幣，去年同期蝕404萬元人民幣，營業額3,885萬元人民幣，升1.2倍。該股指醫療器械開發投資具有高度不確定性，將續產生持續經營相關重大開支，過往續錄虧損，在可預見未來仍產生虧損，隨著擴大在研產品的開發、尋求監管批准以及將產品商業化，虧損可能增加。

集資用於核心產品正在進行及計劃中的臨床試驗提供資金；升級生產線、招聘員工及購買新的機器；在研產品的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化等。
 

新光維醫療科技擬招股

另外，新光維醫療科技亦擬來港上市，據其昨上載的初步招股文件透露，業務以醫用內窺鏡及相關創新產品的研發及商業化為主。今年上半年虧損4,652萬元人民幣，按年擴大逾18倍，收入3,196萬元人民幣，漲1.5倍。該股亦預期由於仍處發展階段，以及在研產品監管機構審批期間財務表現會發生波動，故在可預見將來仍會產生經營虧損，甚至虧損金額將增加。股東包括新華人壽(1336)及高瓴資本等。
 

譚仔截孖展 超購近13倍

將於今日截止公開認購的譚仔國際(2217)，據報錄約19億元孖展，即公開發售部分超額認購約12.6倍，國際配售則足額認購，該股將於下周四(10月7日)上市。
 

微創機器人殺到 傳籌10億美元

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/微創機器人殺到-傳籌10億美元-286515
#Hashtags
新股上海微創醫療機器人微泰醫療騰訊新光維醫療科技譚仔國際孖展
Am730

內房爆連環船 傳融創求救 大摩料政策下月鬆綁

樓市故事｜太古城長情業主沽貨 帳賺逾1500萬

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
內房爆連環船 傳融創求救 大摩料政策下月鬆綁
Am730
Am730
樓市故事｜太古城長情業主沽貨 帳賺逾1500萬
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多