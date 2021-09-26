微創機器人殺到 傳籌10億美元

兩醫療股欲部署招股。據報上海微創醫療機器人及微泰醫療均已通過上市聆訊，傳分別集資約10億美元(約78億港元)及3億美元(約23.4億港元)。

微創機器人是微創醫療(853)子公司，主要從事設計、開發及商業化手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術。據其最新初步招股文件透露，過往並無產生任何收入或任何銷售成本，因產品仍處於開發階段，今年上半年虧損2.4億元人民幣，去年同期蝕逾4,800萬元人民幣，而未來能否錄得收入及盈利將取決於其成功開發、獲證及商業化在研產品的能力，而今年上半年研發成本為1.6億元人民幣，去年全年為4,050萬元人民幣，預期相關開支將持續擴大。至於集資所得將用於研發、擴建產能及增強製造與供應鏈管理能力等。其他股東包括高瓴資本及國資委旗下深圳芯龍等。



微泰醫療有騰訊概念

至於騰訊腔股(700)有份投資的微泰醫療，主要專注於糖尿病管理，提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械，今年首4個月虧損258萬元人民幣，去年同期蝕404萬元人民幣，營業額3,885萬元人民幣，升1.2倍。該股指醫療器械開發投資具有高度不確定性，將續產生持續經營相關重大開支，過往續錄虧損，在可預見未來仍產生虧損，隨著擴大在研產品的開發、尋求監管批准以及將產品商業化，虧損可能增加。

集資用於核心產品正在進行及計劃中的臨床試驗提供資金；升級生產線、招聘員工及購買新的機器；在研產品的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化等。



新光維醫療科技擬招股

另外，新光維醫療科技亦擬來港上市，據其昨上載的初步招股文件透露，業務以醫用內窺鏡及相關創新產品的研發及商業化為主。今年上半年虧損4,652萬元人民幣，按年擴大逾18倍，收入3,196萬元人民幣，漲1.5倍。該股亦預期由於仍處發展階段，以及在研產品監管機構審批期間財務表現會發生波動，故在可預見將來仍會產生經營虧損，甚至虧損金額將增加。股東包括新華人壽(1336)及高瓴資本等。



譚仔截孖展 超購近13倍

將於今日截止公開認購的譚仔國際(2217)，據報錄約19億元孖展，即公開發售部分超額認購約12.6倍，國際配售則足額認購，該股將於下周四(10月7日)上市。



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