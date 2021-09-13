快手據報暫停新市場擴張計劃 股價曾升近6%

據內媒《晚點LatePost》報道指，快手 （1024） 近期對海外業務進行整合，由過去針對不同國家、地區和市場都會成立獨立團隊的模式，改為搭建統一的快手海外運營團隊。另外，在美國、加拿大等地的海外擴張計劃亦暫時被叫停。

快手股價一度升近6%，高見95.3元，截至下午1時，報94.9元，升5.44%，成交額33.68億元。

快手計劃合併產品提升效率

報道指，集團國際化事業部於近月發起產品合併行動，計劃將Kwai中東、Kwai拉美與主打東南亞市場的Snack Video這三個獨立App，合併成Kwai一款產品。據了解，這將是快手未來在海外的唯一產品。

除此以外，報道又引述多位知情人士指，快手上半年在海外市場的開支已經超過55億元，下半年已經暫時叫停進入美國、加拿大的海外擴張計劃。有海外團隊員工稱「團隊已經意識到，像過去那樣大規模撒錢來拓展市場的方式效率太低了。」

另外，快手短劇運營負責人表示，截至今年10月，快手平台的短劇日活用戶規模達2，3億，創作者規模增速超過32%，短劇創作者的總收入已經超過10億元人民幣。