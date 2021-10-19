恒大債務危機｜恒大明日復牌 售恒大物業予合生告吹

中國恒大(3333)與恒大物業(6666)申請明日復牌，指出售恒大物業股份計劃已告吹。

恒大指，於本月12日，從證監會以外的其他方所得的信息，公司有理由相信受讓方未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，於本月13日行使權利解除該協議。證監會執行人員已向其表示，對以上事項不發表意見。早前與合生創展(754)之附屬公司於10月1日訂立協議，擬出售恒大物業逾54億股股份或50.1%股權，對價為200.4億元，每股作價為3.7元。

合生創展發通告炮轟恒大

合生創展亦發通告，直指恒大沒有按照該協議的條款於本月12日完成向買方出售銷售股份。公司曾於本月13日向恒大發出通知，要求按照該協議履行其責任，同時保留買方的所有法律權利，包括其在該協議項下的權利。集團在同日接獲恒大通知，表示予以解除或終止該協議。

合生創展表明，不接受賣方所聲稱予以解除或終止該協議的任何實質內容，並已反駁賣方通知。儘管買方準備根據該協議完成收購銷售股份，惟礙於賣方通知，難以確定能否按照該協議協定以完成買賣銷售股份。

集團指，根據該協議，買方應將代價先行支付至目標公司的銀行帳戶，待結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款後再行將餘額支付予賣方。買方不接受協議他方要求改為將代價先直接付給賣方，因為在買方未完成對目標公司進行盡職調查以結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款之前，此舉將難以確保目標公司收到賣方擔保人及其關聯方的應付款。

合生創展表示，現正為保障其與該協議相關的合法權益探討各種選擇，將在適當的時候刊發進一步公告。倘根據該協議的條款完成買賣銷售股份，買方將根據收購守則就收購銷售股份提出強制全面要約。