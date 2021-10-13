恒大債務風波｜恒大汽車洽售瑞典電動車公司

外電報道指，恒大汽車(708)旗下瑞典公司National Electric Vehicle Sweden(NEVS)首席執行官Stefan Tilk指，正與美國和歐洲的風險投資公司及行業合作夥伴等潛在買家，洽售公司。

Stefan Tilk表示，集團仍有資金可維持「一段時間」，目前正與想法相同並希望進入電動車領域的公司磋商，並指數個投資方均表示有興趣，若能渡過難關，或會再招聘以擴大至原本計劃的規模。

報道引述知情人士指，NEVS估值或達10億美元(約78億港元)。恒大汽車在2019年收購NEVS進軍電動車市場，惟早前NEVS宣布裁員約300人。至於NEVS於2012年收購瑞典汽車製造商Saab後，專注建設其行動生態系統PONS，這是一個用於智慧城市和大學校園的自駕共享網路。

越地傳棄購恒大中心

另外，日前外電引述兩名知情人士指，中國恒大集團(3333)的香港總部出售計劃中，潛在買家之一的越秀地產(123)已退出。報道指越地董事會反對收購，主要因為擔心恒大的債務困局令收購複雜化。恒大在2015年斥資約125億元收購位於灣仔的中國恒大中心，惟據指恒大以約100億元證券化商品為交易融資，意味出售可回收的資金有限。

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