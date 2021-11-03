恒大債務風波｜《彭博》：恒汽擬出售英國初創公司Protean予電動車製造商Bedeo

《彭博》引述消息指，恒大汽車（708）接近把英國初創公司Protean Electric，出售給電動車製造商Bedeo。消息續稱，恒大汽車最早可能在周四（4日）公布。交易作價有傳為5,800萬美元（約4.5億港元）。不過，報道表示，無法立即聯繫到中國恒大（3333）和恒大汽車對此置評。Bedeo的一位代表不予置評。

截至上午10時30分，恒大汽車報3.51元，跌1.68%；中國恒大（3333）則報2.4元，跌1.64%。

收購英國初創 助擴展亞洲和美國市場

Protean生產用於電動車、自動駕駛汽車和商用貨車的輪轂電機技術。在英國、中國和美國擁有約150名員工，並已獲得200多項專利。網站顯示，公司由首席執行官Andrew Whitehead領導，他曾是本田汽車公司一級方程式賽車發動機的設計師。

而Bedeo則為專注於歐洲的公司，提供輕型商用車和零排放運輸技術，今次收購有助其擴展到亞洲和美國市場。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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