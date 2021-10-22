恒大債務風波｜《路透》：部分恒大美元債券持有人於最後寬限期前收到債息

《路透》引述知情人士報道，中國恒大（3333）的部分債券持有人，已經收到了9月23日到期美元債券的利息付款，該筆債券的30天寬限期在上周六結束。

恒大發言人：不予置評

消息人士指出，恒大已將8,350萬美元（約6.51億港元）匯入花旗銀行受託人帳戶，而這筆資金，現在已被匯給至少數個離岸債券持有者。但由於其未獲授權對媒體發言，消息人士要求匿名。恒大發言人則表示不予置評。

《證券時報》引述消息報道，恒大已於上周四（21日），將一筆9月23日到期的公開巿場美元債利息，匯入受託人賬戶，令其最終可於10月23日寬限期到期前，支付給該筆債券各持有人。

相關新聞：