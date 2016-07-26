恒大債務風波｜中央派工作組進駐摸底 「大劉」御用券商增持恒大貨值約3億元

《彭博》報道，內地政府正安排聯合工作組進駐中國恒大（3333），對其財務狀況進行摸底。

報道指，內地正在召集一批會計和法律專家，檢查恒大的財務狀況。在中央敦促下，省級官員還派出額外的財政顧問和會計師評估恒大，工作組或是內地當局為恒大債務重組奠基。

其中一位知情人士提到，廣東官員拒絕了恒大創辦人許家印的救助請求。廣東省政府鼓勵恒大相關銀行成立債權人委員會，此舉將被視為允許貸方接管，包括資產處置在內的重大決策。不過目前銀行仍在觀望，待內地監管部門首肯。

「大劉」御用券商增持恒大 貨值約3億元

而據中央結算系統持股紀錄（CCASS）最新資料顯示，被視為大劉劉鑾雄「御用券商」天發證券，上周三（9月8日）在3.7元水平增持7600萬股中國恒大，約佔發行股數0.57%。即其由原來的821.7萬股大增至8,421.7萬股。粗略以恒大當日收市價計，天發證券購入金額約為2.8億元。而以現價2.96元計，貨值則約2.25億元。

另一邊廂，劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻早前申報，於8月26日出售631.2萬股恒大股份，平均作價每股4.4774元，套現2,826萬元。

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