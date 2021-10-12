恒大債務風波｜中譽集團拋售恒大債券 料蝕逾8500萬元

中譽集團（985）公布，昨日（11日）於二級市場，出售總面值均為400萬美元（約3,120萬港元）之10.5%中國恒大（3333）票據及11.5%票據，代價分別約81.5萬美元（約635.7萬港元）及70.2萬美元（547.6萬港元）。

而中譽於10月6日至昨日所出售不同面值之恒大票據，預期合併出售事項將截至2022年3月31日止財政年度，錄得虧損約1,100萬美元（約 8,580萬港元），惟須待核數師審核。

中譽：跡象顯示恒大可能無法有效實施補救方案

公司指，董事會知悉並審慎關注到，恒大未能就到期的若干優先票據兌付利息，及就鉅祥企業有限公司（中國恒大作擔保）發行之私募票據兌付本金。有關跡象顯示恒大，可能無法有效實施恒大中期業績公告中提及的補救方案。

鑒於上述情況，董事認為，集團須降低其就恒大優先票據面臨的投資風險；及出售事項及先前出售事項為本集團提供即時的流動資金，能讓本集團重新分配所得款項，迎接可能出現的其他投資機遇。

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