恒大債務風波｜傳中央要求地方政府為恒大倒閉準備

中國恒大集團(3333)債務問題繼續，債務違約風險未完全釋除，繼早前有銀行指已為恒大貸款作減值準備後，《華爾街日報》更引述消息指，當局要求地方政府為恒大潛可能倒閉作準備，反映中央不願意拯救，同時為恒大的困局可能對經濟及社會帶來的影響準備。此外，亦指地方政府旗下機構或國有企業已接到指示，若恒大最後無法有序地處理，要在最後一刻才介入。

地方政府的首要任服，是防止發生動蕩，減輕購買其物業的買家及經濟帶來連鎖反應，同時與地方國有和民營房地產開發商會談，準備接管恒大的房地產項目，並建立執法團隊，監控公眾的憤怒和抗議行動。

信行積極減值準備

另外，中信銀行(998)行長方合英今日回應有關恒大事宜時指，截至8月底恒大徑授信餘額已較2018年有大減，對恒大可能存在的風險，亦已充分預估並做好準備，積極增提減值準備，目前在該行貸款均有抵質押物，而抵押物總體足值。

民行：貸款抵押品足值有效

民生銀行(1988)亦指，恒大貸款均為項目融資，以項目土地、在建工程抵押的同時，追加項目公司股權質押，並提供連帶責任擔保。目前項目融資的抵質押物整體足值有效，該行對恒大及其關聯方的經營、財務情況進行持續跟蹤和監測，保持與該集團的密切溝通。

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