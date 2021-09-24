恒大債務風波｜傳國內多地政府禁恒大資金跨區調用 再有3.5億元債周三到期

內地據報為陷入債務危機的中國恒大（3333）地產項目，設立開設資金托管專戶，避免資金遭到挪用。

為了避免資金問題令興建中的物業停工，引發準業主不滿和社會動盪，《財新》引述一名接近恒大高層的人透露，珠三角、江蘇、湖南、湖北等，八月底開始已針對恒大的項目的資金進行集中管理，資金托管帳戶主要是以各地住建部門名義，或各地政府委託的第三方公司名義開設。

恒大高層：加快銷售樓盤仍未能完全填補資金缺口

英國《金融時報》亦引述消息指，南沙和珠海都要求恒大將預售樓花得到的資金存放在政府控制的戶口，確保有資金完成工程。其中南沙恒大陽光半島，預計停工五個月後預計會復工，但恒大不能再調動相關戶口的資金。

報道引述一名恒大管理層透露，近期地方政府已在現有法律框架內，協助加快銷售樓盤，例如以往未能完成要求的項目都獲「開綠燈」推售樓花。但認為未能完全填補資金缺口，因為根本沒有足夠資源準時落成，表明需要更多外部協助。

恒大上周6.5億元境外債息「未找數」 今周再有3.5億債到期

而上周四（23日）原訂要支付8353萬美元（約6.5億港元）境外債券利息，但投資者暫時未收到款項。該筆債息支付現進入為期30天的寬限期。若債息於寬限期過後未能支付，將被視為債務違約。而今周恒大將會面臨更多考驗，例如周三要再支付4500萬美（約3.5億港元）債券利息。

恒大的資金問題亦蔓延至其他子公司，至今未量產任何電動車的恒大汽車（6666），宣布經慎重考慮後，終止發行人民幣股份在上海科創板上市的計劃。公司原本希望藉上市，集資最少近390億元人民幣。但恒大汽車上周五承認，面對資金嚴重短缺，要暫時支付部分日常開支，相關供應商暫停供應，雖然正尋求新的投資者和出售資產，但暫時未有明顯進展。

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