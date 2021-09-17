恒大債務風波｜傳多家內銀做準備 防恒大倒閉
1 小時前
恒大債務風波｜傳多家內銀做準備 防恒大倒閉
外電引述4位銀行高層消息表示，中國恒大集團(3333)主要往來銀行如農業銀行(1288)，已為恒大相關貸款計提損失準備，另一些銀行如民生銀行(1988)及中信銀行(998)則計劃延遲短期貸款，反映相關金融機構正在為恒大可能倒閉做準備。
報道指，民行對恒大貸款餘額在過去12個月，由400億元人民幣，降至300億元人民幣，並在最近數月已停止向恒大提供新貸款。恒大去年公布向銀行及機構的貸款額為6,934億元人民幣，而據早前一分外泄的2020年文件顯示，恒大向超過128家銀行及逾121家非銀行機構進行借貸。
理財產品可七二折購房兌付
另一方面，恒大有指已向理財產品投資者提供三種兌付方案，即現金分期、實物兌付及購房尾數抵銷。恒大理財日前於其網上指已啟動當中的實物兌付。據恒大財富執行董事兼總經理杜亮的說法，恒大各地區公司要將所有已取證但未售的住宅公寓和商舖等資產拿出來，住宅、公寓、商舖及車位分別按當期售價基礎打七二折、五四折及四八折。
至於另外兩個方案，分期付款只針對到期投資產品，到期當月支付最後一個工作日支付產品本息10%，以後每3個月支付10%，以此類推直至全部支付完畢。另外，購房尾數抵銷則針對9月12日或以前已購買恒大樓房的投資者，可使用全部或部分兌付金額抵銷購房尾數，接受提前兌付產品。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜傳多家內銀做準備-防恒大倒閉-285437