恒大債務風波｜傳多家內銀做準備 防恒大倒閉

外電引述4位銀行高層消息表示，中國恒大集團(3333)主要往來銀行如農業銀行(1288)，已為恒大相關貸款計提損失準備，另一些銀行如民生銀行(1988)及中信銀行(998)則計劃延遲短期貸款，反映相關金融機構正在為恒大可能倒閉做準備。

報道指，民行對恒大貸款餘額在過去12個月，由400億元人民幣，降至300億元人民幣，並在最近數月已停止向恒大提供新貸款。恒大去年公布向銀行及機構的貸款額為6,934億元人民幣，而據早前一分外泄的2020年文件顯示，恒大向超過128家銀行及逾121家非銀行機構進行借貸。