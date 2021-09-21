恒大債務風波｜內地政府傳將恒大一拆三納入國企 恒大曾勁升三成

中國恒大（3333）財困危機持續。外媒《Asia Markets》引述內地消息人士透露，內地政府正在介入恒大債務問題，恒大有可能被分成三個實體的重組協議，有關決定或將在數天內宣布。

報道指，恒大房地產業務有可能轉變為國企，方案旨在保護恒大的購房者和其理財產品的投資者，更重要的是消除公司無力償債，會給內地經濟造成的廣泛流動效應。

市場憧憬恒大事件有望解決 恒大股價急升

另外，恒大宣布，今日（23日）到期的一筆人民幣債息已協商解決，消息刺激其在美國掛牌的預託證券（ADR）折合收報3.11港元，較港股周二收市價急升37.21%。

市場憧憬恒大事件有望解決，受相關利好消息影響，截至上午11時10分，中國恒大曾升三成，現時升幅收窄，報2.6元，升14.54%。系內股份亦部分造好，及恒大物業（6666）報4.49元，升6.09%，惟恒騰網絡（136）報1.98跌2.94%，恒大汽車（708）報2.89元，跌0.35％。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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