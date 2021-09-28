恒大債務風波｜出售盛京銀行內資股套近百億元 恒大急升超過一成

陷入債務危機的中國恒大（3333）宣佈出售盛京銀行（2066）19.93%股權，予瀋陽市一間國企，合共作價99.93億元人民幣，全部用作償還對盛京銀行的債務，出售股權後，恒大失去盛京銀行控制權。

恒大在公告中指，公司流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，盛京銀行要求，出售股權全部所得款項，需用作償還恒大對盛京銀行的相關債務。這項交易，還需得到中國銀保監會及國資委的批准。

恒大系今早普遍高開，截至上午11時10分，恒大急升11.61%，報2.98元；恒大汽車（708）飆9.91%，報2.55元；恒大物業（6666）升5.88%，報4.86元。

恒大減持盛京股份至14.57%失話語權

恒大旗下恒大南昌在2016年起，成為盛京銀行第一大股東。到2019年，進一步增持股權至超過3成。今次是繼8月份恒大出售超過1.6億盛京銀行股份予瀋陽市國企後，再出讓合共約17.5億內資股，每股作價5.8元人民幣。

恒大原本持有盛京銀行34.5%股權，是銀行的大股東。交易後，恒大持股將減至14.57%，而瀋陽市國有資本將持有29.54%，將可控制盛京銀行。

恒大在公告中稱，引入國企作為盛京銀行大股東，有助穩定盛京銀行經營，同時有助於恒大仍持有的盛京銀行14.57%股權的增值保值。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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