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恒大債務風波｜已與帝歐家居達成3950萬元抵房方案　恒馳5據報亦進入試產階段
2 小時前
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中國恒大帝歐家居恒馳5抵房方案試產
恒大債務風波｜已與帝歐家居達成3950萬元抵房方案　恒馳5據報亦進入試產階段
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中國恒大已與帝歐家居，達成3,950萬元人民幣抵房方案。（資料圖片）

據內媒《新浪新聞》引述帝歐家居於互動平台中表示，目前已與恒大集團達成3,950萬元人民幣的抵房方案，目前正辦理相關登記手續。

恒大系漲跌不一，中國恒大（3333）曾挫2.6%，低見2.26元，創30天新低。截至中午12時50分，報2.36元，反升1.72%。恒大物業（6666）挫2.26%，報3.89元；恒大汽車（708）瀉1.87%，報3.67元。

恒大與帝歐家居達成3,950萬元人幣抵房方案

帝歐家居表示，截至今年9月底，公司與恒大集團及其成員企業之間的應收賬款餘額為7,400萬元（人民幣，下同），應收票據餘額為4,000萬元左右。

其中，已逾期應收票據餘額為4,100萬元左右，當中3,950萬元已與恆大集團達成抵房解決方案，目前正在辦理相關登記手續。

消息：恒馳5目前已進入試產階段

另外，內媒《TechWeb》引述天津恒大汽車產線上的工作人員透露，恒馳5目前已進入試產階段，車輛基本功能完備，內飾完整，距離量產只差道路准入許可。

今年9月，有消息稱恒大因資金鍊斷裂，拖欠建築商工程款和供應商的貨款，天津工廠的生產線改造工廠出現數日停工。不過在10月初，資金問題被解決，生產線改造施工已正常進行。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜已與帝歐家居達成3950萬元抵房方案　恒馳5據報亦進入試產階段-291008
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