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恒大債務風波｜恒大一筆11.5億元境外債寬限期今屆滿　恒汽配股另籌5億
2 小時前
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中國恒大境外債集資恒大汽車
恒大債務風波｜恒大一筆11.5億元境外債寬限期今屆滿　恒汽配股另籌5億
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《路透社》報道，中國恒大（3333）有一筆逾期1.48億美元（約11.5億港元）的債券付款須在今日（10日）完成。另外，該公司還需在下月28日支付分別於2023年6月和2025年6月到期的債券利息，總額超過2.55億美元（約19.9億港元）。

陷入債務危機的恒大，最近幾周接連面對一個又一個的付款最後期限，其負債規模超過3,000億美元（約2.34萬億港元），其中190億美元（約1,482億港元）是境外債券。

恒大汽車集資約5億元

另外，恒大汽車（708）則公布，以先舊後新方式配售1.75億股新股，每股配售價2.86元，集資淨額約4.89億元，配售價較上日折讓19.89%，新股佔經發行股本約1.76%。

現有股東、董事未有借機減持，而承配人則為不具名的專業、機構及其他投資者。集資金額擬用於集團新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜恒大一筆11-5億元境外債寬限期今屆滿　恒汽配股另籌5億-292399
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