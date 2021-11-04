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恒大債務風波｜恒大上周五逾6億元美債息逾期未付　另一筆到期債息周三寬限期屆滿
58 分前
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中國恒大債務到期債息寬限期
恒大債務風波｜恒大上周五逾6億元美債息逾期未付　另一筆到期債息周三寬限期屆滿
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恒大上周五逾6億元美債息逾期未付。（資料圖片）

中國恒大 （3333） 債務問題持續，《路透》引述消息指，部分持有恒大集團旗下Scenery Journey美元債的債券持有人表示，截至今天（8日）仍未收到上周六到期的利息。恒大發言人未有回應。

Scenery Journey原訂於上周五派發每半年一次的債息，總值8,249萬美元（約6.4億港元）。兩批票據分別於明年11月及2023年11月到期，票面息率分別為13厘及13.75厘。而這兩批恒大未支付利息的美元債，已於周日開始啟動30天寬限期。

另外，恒大於本周三（10日）將有涉及逾1.48億美元（約11.5億港元）的逾期債息已屆30天寬限期滿，有關債息原於10月11日到期支付。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜恒大上周五逾6億元美債息逾期未付　另一筆到期債息周三寬限期屆滿-292023
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