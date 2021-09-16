恒大債務風波｜恒大債權人世聯行 僅達成2.5億人民幣資產抵債協議

中國恒大 （3333） 債權人之一，內地房地產中介龍頭、綜合服務提供商世聯行（深：2285）在9天股價急瀉43%後，昨日終發公告表示，公司與恒大已就應收款項中約2.46億元（人民幣，下同）達成以房抵債解決方案，尚有應收款項餘額為9.99億元。

世聯行表示，集團為恒大提供新屋代理銷售服務。截至8月31日，集團與恒大之間的應收票據餘額為5.51億元，應收賬款餘額為6.94億元。截至今日，集團與恒大已就應收款項中約2.46億元達成抵房解決方案，令應收款項餘額減少至9.99億元。

世聯行：不排除通過法律訴訟維持投資者合法權益

其公司提及，近期因恒大集團資金周轉困難，目前世聯行正與恒大積極協商，尋求更多的解決方案，不排除通過財產保全、法律訴訟等途徑維護公司及廣大投資者合法權益。

而除以上事項外，公司與恒大集團無任何其他往來。目前公司經營一切正常，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

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