恒大債務風波｜恒大及恒大物業今停牌未公布原因 合生創展同停牌涉收購一家香港上市股份

中國恒大（3333）、恒大物業（6666）開市前停牌，暫未公布原因。恒大停牌前報2.95元；恒大物業停牌前報5.12元。同屬恒大系的恒大汽車（708）及恒騰（0136）則暫續交易，未見停牌顯示。

另外，合生創展（754）公布今早停牌，以待刊有關主要交易的公告。其公司擬同意收購一家在港交所上市之公司的股份，與此有關的一項本公司可能要根據香港收購及合併守則，而對目標公司的股份提出的強制要約。

據內媒引述知情人士指，內房合生創展擬收購恒大物業約51%的股份，獲得恒大物業控股權，交易金額或超過400億港元。

多間上市公司今早同停牌

今早有多間公司停牌，但未公布原因的包括中天國際（2379）、龍翔集團（0935）及有線寬頻（1097）。

陷入財困的恒大早前曾指，正積極接觸潛在投資者，商討出售恒大物業及恒大汽車的部分股份。《路透社》亦引述消息人士稱，北京正敦促國有企業，或國家支持的房地產開發商，如萬科（2202）等，購買部分恒大資產。

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