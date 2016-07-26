Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
恒大債務風波｜恒大據報已兌付一筆美元債息　再次避過違約危機
33 分前
#Hashtags
中國恒大恒大許家印境外債違約美元債券
恒大債務風波｜恒大據報已兌付一筆美元債息　再次避過違約危機
news-images
恒大據報已兌付一筆美元債息，再次避過違約危機。（資料圖片）

《路透》引述一位債券持有方消息人士指，中國恒大（3333）已經兌付一筆美元債利息，再次避免出現違約。

該筆4,517萬美元利息（約3.5億港元）寬限期兌付於今日（29日）屆滿，當市場關注恒大會否違約之際，外媒引述知情人士透露，部分債券持有人在周四，已收到恒大已向他們償付本應在9月29日兌付的利息。

恒大第一筆境外債早前同在限期屆滿前兌付

此前，恒大第一筆境外美元債券未能按時支付利息，最後據報於10月23日寬限期屆滿前，匯入8,350萬美元（約6.5億港元）應付利息，經由受託人花旗銀行轉付債券持有人。另外，恒大顧問Houlihan Lokey Inc.和鍾港資本，與離岸債券持有人顧問Moelis & Co.和Kirkland & Ellis日前亦簽署保密協議，準備開始談判如何解決債務問題。

相關新聞：

恒大債務風波｜從內房銷售翹楚到內地經濟「債務炸彈」

恒大債務風波｜網爆許家印「帝王級」奢華生活細節　兩兒子同識飲識食

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜恒大據報已兌付一筆美元債息　再次避過違約危機-290774
#Hashtags
中國恒大恒大許家印境外債違約美元債券
Am730

蘋果上季營收增近3成創新高　惟iPhone銷售五年來首次遜預期

#LYOS 挾北部都會概念 靚價攻年輕專才

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
蘋果上季營收增近3成創新高　惟iPhone銷售五年來首次遜預期
Am730
Am730
#LYOS 挾北部都會概念 靚價攻年輕專才
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多