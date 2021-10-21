恒大債務風波｜恒大據報已還一筆到期債券利息 同系股價全線大升

中國恒大（3333）據報已還一筆到期債券利息。《證券時報》引述消息報道，恒大已於昨天將一筆9月23日到期的公開巿場美元債利息8,350萬美元（約6.51億港元），匯入受託人花旗銀行賬戶，最終於10月23日寬限期到期前，支付給該筆債券各持有人。

受消息刺激，恒大股價今早大升，截至上午10時40分，升4.65%，報2.7元；恒大物業（6666）升2.97%，報4.85元；恒大汽車（708）亦升4.96%，報3.6元。

債權人希望展開談判而非要求立即還債

另外，《彭博》引述知情人士報道指，部分債權人從律師事務所凱易（Kirkland & Ellis LLP）及投行Moelis & Company獲得建議，不打算要求在截止日期之後立即還債，而是希望與恒大展開債務談判。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

相關新聞：