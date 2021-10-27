恒大債務風波｜恒大據報準備與離岸債權人談判 逾4千萬美元債寬限明屆滿
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恒大債務風波｜恒大據報準備與離岸債權人談判 逾4千萬美元債寬限明屆滿
《彭博》引述知情人士報道，陷入債務危機的中國恒大（3333），據報準備與離岸債權人談判。
自9月中以來，債權人一直試圖與恒大接觸，致函詢問該公司情況，並尋求管理層保證不會在討論債務解決方案時出售離岸資產。知情人士指，恒大顧問Houlihan Lokey Inc.和鍾港資本，與離岸債券持有人顧問Moelis＆Co.和Kirkland＆Ellis簽署了保密協議，為潛在的談判做準備。
知情人士稱，債券持有人顧問正尋求與恒大交流訊息，包括各類項目狀態、流動性和資產估值。出售恒大物業（6666）的交易破裂後，恒大財政問題進一步加深。
恒大4,517萬美元債寬限期明將屆滿
恒大上月底未支付一隻4,517萬美元利息（約3.5億港元）債務，寬限期於明天（29日）屆滿，外界關注在出售恒大物業股權告吹後，公司是否仍有能力還款。
《彭博》此前報道，內地監管部門據報指示恒大主席許家印，動用個人身家償還債務。另外，有本地傳媒昨報道，許家印夫婦曾居住的香港山頂布力徑一幢獨立屋，本月已抵押予建行（亞洲）借按揭貸款，料可借3億元。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜恒大據報準備與離岸債權人談判 逾4千萬美元債寬限明屆滿-290559