恒大債務風波｜恒大汽車叫停上海科創板上市

恒大系深陷財困，恒大汽車(708)今日宣布終止在上海證券交易所科創板上市計劃。該股稱經慎重考慮後，與海通證券雙方同意終止上市輔導協議，並將會向中國證券監督管理委員會深圳監管局報告，因此建議發行人民幣股份將不再繼續進行。

恒大汽車去年9月宣布啟動回A上市計劃，當時計劃在科創板發行不多於15.55億股A股，每股發行價不低於25元，料集資約389億元。

缺乏資金 部分項目停工

該股日前則指，鑒於本集團流動性的問題，其「恒大‧養生谷」及新能源汽車生活空間配套中，造成有延遲支付供應商及工程款情況，導致部分項目停工，爭取復工未有重大進展，將續接觸潛在戰略投資者，從而引入新投資者，正積極與潛在投資者商討出售部分養生谷項目和海外資產，以提升整體效率和補充營運資金，但尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議，是否能實現上述潛在出售尚有不確定性，倘未能引入新投資者，集團將進一步缺乏資金投入，預期將影響日常運作，支付員工工資及其他開支續惡化，及影響新能源汽車發展。

至於該股於先後於去年9月向包括騰訊控股(700)、雲鋒基金、紅杉資本及滴滴出行等多名投資者配股集資約40億元，再於今年1月以每股27.3元包括向華人置業(127)行政總裁陳凱韻(甘比)等人配售約9.52億股新股，集資260億元。

恒大汽車上周五收報2.23元，跌23.4%，本月至今累瀉逾62%。

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