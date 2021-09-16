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恒大債務風波｜恒大海外債券持有人擬對部分債券重組  涉資1560億元
45 分前
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恒大債務風波｜恒大海外債券持有人擬對部分債券重組  涉資1560億元
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恒大海外債券持有人擬對部分債券重組，涉資1560億元。（資料圖片）

據《路透社》報道，有兩位知情人士昨表示，一群持有中國恒大（3333）債券的投資者已選擇投資銀行Moelis & Co和律師事務所Kirkland & Ellis作為顧問，為可能發生的一批債券的重組作準備。

及後，其中一位消息人士再補充指，顧問工作主要集中在若約200億美元（約1560億港元）的未到期海外債券違約所應採取的行動。

分析指恒大目前面臨三種可能性

恒大是全球負債最多的房地產開發商之一，目前該公司面臨三種可能的情況：無序倒閉、有管理的破產和政府救助，後者發生的可能性最低，有關恒大能否履行償付義務的不確定性在多個市場引發震動。

不過，債務重組希望幫助提振了恒大的債券。據路孚特的數據，恒大債券昨（16日）上漲，每一美元面值的債券交易價接近30美分，其中2022年3月到期債券漲幅最大，漲了2.5美分。

恒大負債總額相當於國內2%GDP

恒大集團的負債總額超過3,000億美元（約2.34萬億港元），相當於內地國內生產總值（GDP）的2%，目前正深陷一場流動性危機，該集團正忙於籌集資金，以償付其眾多債權人和供應商。

金融市場已經消化了其債券償付可能出現違約的情況，人們對其資產將不得不進行重組的預期很高。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜恒大海外債券持有人擬對部分債券重組- 涉資1560億元-285288
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