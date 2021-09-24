恒大債務風波｜恒大續賣產 減持嘉凱城 傳沽壽險業務

中國恒大集團(3333)債務問題未解決，續出售多項資產套現。恒大旗下廣州凱隆出售所持深圳證券交易所上市的嘉凱城集團7,200萬股或3.99%，每股作價2.728元人民幣，套現約1.96億元人民幣(約2.39億港元)，作價較該股上周五收市報3.28元人民幣折讓16.8%。

嘉凱城指，其股東廣州凱隆於上周五與中信證券(6030)簽署股份轉讓協議，向後者轉讓7,200萬股，減持後，廣州凱隆股權由26.87%，降至22.88%。

分析料或售恒大人壽

另外，外電分析師估計，恒大或出售壽險業務套現約6億美元(約46.8億港元)。倘按照0.5倍的帳面價值計算，恒大所持恒大人壽50%股權，將可以6億美元轉手。報告又稱，恒大人壽快速增長的代價是較低的償付能力充足率，截至6月底為110%，而6家大型壽險公司平均比率為239%。這意味無論是誰接手該批股份，或需再投入22億美元(約171.6億港元)資金，將該比率提升到200%以上。

據恒大人壽網頁指，該公司於2006年5月成立，除恒大持有50%股權外，新加坡大東方人壽和重慶財信集團各持股25%，公司總資產超過2,700億元人民幣，在內地壽險市場排12名。