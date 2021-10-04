恒大債務風波｜恒大遭美聯入稟追討在港賣樓佣金 涉款逾4700萬元
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恒大債務風波｜恒大遭美聯入稟追討在港賣樓佣金 涉款逾4700萬元
中國恒大（3333）深陷財務危機，美聯近日入稟高院，向恒大追討在港銷售屯門恒大·珺瓏灣及長沙灣恒大·睿峰出售兩項目共398個單位後的賣樓佣金，金額合共約4748.89萬元。
根據3份入稟狀指，答辯人分別為長沙灣恆大•睿峰及屯門恆大•珺瓏灣住宅項目發展商。原告指，與作為發展商代理的恆大物業代理（香港）有限公司，於2019年10月及11月簽訂協議。根據條款，任何單位經原告簽訂初步買賣協議後，原告可獲1%佣金，並須於完成交易後，由答辯人向原告支付。
恒大兩項目涉拖欠逾4700萬元佣金
原告指就長沙灣恆大•睿峰項目完成交易，或已簽訂初步買賣協議單位，共涉61個。根據協議，發展商須於2021年9月向原告支付佣金共逾948萬元，惟答辯人只支付逾38萬元，餘額逾910萬元仍未支付。
至於屯門恆大·珺瓏灣項目單位則涉及共337個，原告可獲佣金共逾3,975萬元，答辯人只支付逾540萬元，餘額逾3,434萬元亦仍未支付。
入稟狀指，原告曾透過律師去信答辯人追討但不果，惟答辯人未有支付佣金餘額，原告遂入稟，要求答辯人支付共逾4,345萬元被拖欠之佣金餘額，兼須付利息及訟費。
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