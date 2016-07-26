恒大債務風波｜據報合生創展以溢價逾四成 收購恒大物業51%股份（更新公告）

中國恒大（3333）與恒大物業（6666）今早宣布停牌，未有透露暫停交易的理由。而另一間地產發展商合生創展（754）亦同時停牌，據報合生創展擬收購恒大物業約51%股份。

恒大物業中午發公告指，應公司要求，該公司股份將由今早上午9時正起於聯交所短暫停止買賣，有待公司刊發一份根據香港公司收購及合併守則而作出及構成內幕消息及可能全面要約該公司股份的公告。

據財聯社引述消息人士報道，合生創展擬收購恒大物業約51%股份，獲恒大物業控股權，交易金額或超400億元。以恒大物業停牌前市值553億元計算，合生創展收購價較市值高出44%。

合生創展為內房五大發展商之一

合生創展今早宣布短暫停牌，以待刊發有關公司一項主要交易的公告。公司停牌前報27.7元，總市值603億元。截至今年6月30日中期，合生創展現金及現金等價物達397億元。

據了解，合生創展為內地民營企業，內地五大地產發展商之一，與碧桂園、恆大、富力、雅居樂齊名，1998年在香港聯交所主板上市。公司主要業務是投資控股、物業發展、物業投資及物業管理業務。

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