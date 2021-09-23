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恒大債務風波｜據報恒大疑走數　未如期支付6.5億元境外美債利息　中央或準備公司破產　
40 分前
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恒大債務風波｜據報恒大疑走數　未如期支付6.5億元境外美債利息　中央或準備公司破產　
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據報恒大疑走數，並未如期支付6.5億元境外美債利息。（資料圖片）

《彭博》報道，恒大（3333）美元債投資人截止昨日（23日）下午5點，亦未能按時拿到利息款，恒大目前仍未在公開渠道，就相關利息支付情況刊登公告，該隻2022年到期、票息8.25%的美元債本期應支付利息8353萬美元（折合約6.5億港元）。

而《路透》引述一位美元債券的持有人指，截至周四亞洲地區收盤，他們還沒有收到付款。另一位消息人士表示，預計恒大未來一個月將作出更多釐清。公司發言人沒有回應評論請求。

恒大汽車或無法如期明年量產

另外，《彭博》報道指，恒大汽車拖欠薪金、供應商款項，或無法如期明年量產。恒大系股價全線下挫，截至中午12點，中國恒大報2.5元，挫6.37%，恒大汽車（708）報2.37元，跌18.56%，恒大物業（6666）報4.42元，跌2.43%。

花旗認為，即使恒大實現有序重組，內地房地產價格也將走弱，從而拖累經濟增長。花旗認為，恒大重組最有可能的結果是，正在進行的項目由另一個實體接手，壞賬留在銀行的資產負債表上且未必按市值計價，其他房地產公司的監管壓力可能減輕。

中央正要求地方政府為恒大可能破產作準備

《華爾街日報》引述內地官員透露，中央正要求地方政府和國企，為恒大可能破產作準備，避免引發社會動盪，影響置業人士和整體經濟，只能在恒大未能有序處理債務時，最後一刻才介入，報道認為反映官方暫時無意出手「拯救」。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜據報恒大疑走數　未如期支付6-5億元境外美債利息　中央或準備公司破產　-286119
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