恒大債務風波｜據報許家印妻子丁玉梅為安撫投資者 兌付恒大理財產品

《金融時報》引述中國恆大（3333）高層透露，恆大創辦人許家印的妻子丁玉梅為集團發行的理財產品兌付了過千萬元(人民幣‧下同)，以安撫投資者。

據恆大高層本周向投資者出示的一份購買文件顯示，丁玉梅在7月8日為恆大的高收益投資產品兌付了2000萬元。

事實上，恒大創辦人許家印早前曾明言，會確保所有到期的財富產品盡早全部兌付。他更向投資者大派定心丸稱：「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有！」同時，指在兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊。

恒大高層稱「家有急事」率先兌付

不過，此前已有傳言指，恒大財富多名高層在危機前，已提早兌付所持理財產品，其中丁玉梅提前兌付規模達2300萬元；恆大財富執行董事兼總經理杜亮亦達1000萬元。

及後，杜亮在總部與投資者會面時更親口承認，因「家有急事」，已率先在5月底時贖回所持理財產品，但強調是發生在恒大危機爆發前，當中並未披露提前兌付金額，終惹怒該公司的理財產品投資者。