恒大債務風波｜晨星研究：滙豐環球投資基金月初已沽清恒大債券

市場關注各大銀行恒大債券持倉情況。據《晨星基金研究》（Morningstar）報告，滙豐（005）旗下環球投資基金（Global Investment Funds）已於九月初沽出中國恒大（3333）債券。

滙豐投資管理常務總監兼亞太區固定收益投資管理主管梅立中（Alfred Mui）指，他對恒大同樣持謹慎態度，自今年年初一直保持對恒大及其附屬公司風險承擔，遠低基準權重，至9月初更已沽清。

滙豐梅立中：恒大通過常規業務籌集資金能力將受障礙

他認為，恒大通過常規業務去籌集資金的能力將受障礙，對流動性有負面影響。同時預期，恒大將進行多年的債務重組，或有利當地投資者而非國際債權人，使其美元債券回收價值太低，不值得參與。

不過他認為，市場的混亂已將約四成低於投資級別的內房債收益率推高至兩位數，或是難得的獲利機會。

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