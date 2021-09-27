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恒大債務風波｜深圳市政府據報正調查恒大財富　同系股價仍全線上揚
2 小時前
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恒大債務風波｜深圳市政府據報正調查恒大財富　同系股價仍全線上揚
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深圳市政府據報正調查恒大旗下恒大財富。（資料圖片）

《路透》報道，深圳市地方金融監管局在一封致投資者的信中表示，深圳市政府有關部門已經就中國恒大 （3333） 財富管理部門「恒大財富」的情況，收集公眾意見，並已正在對該公司的相關問題，展開徹底調查。同時，敦促中國恒大和恒大財富努力償還投資者。惟恒大和深圳市政府都沒置評。

不過恒大系今早股價全線上揚，截至上午11時30分，中國恒大升4.71%，報2.67元；恒大物業（6666）升1.57%，報4.54元；恒大汽車（708）升13.86%，報2.3元。

超過8萬人購買恒大理財產品　5年集資千億元

隨恒大流動性危機加劇，恒大財富在本月初，並未兌付已到期的一批理財產品（WMPs），引發投資者抗議，擔心無法追討相關款項。

恒大財富的一位銷售經理表示，包括恒大員工、他們的家人、朋友以及恒大地產在內，超過8萬人通過恒大購買了理財產品。過去五年共籌集資金超過1000億元人民幣，拖欠兌付散戶投資者約400億元人民幣。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜深圳市政府據報正調查恒大財富　同系股價仍全線上揚-286540
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