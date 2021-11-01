恒大債務風波｜發言人：7至10月完成184個住宅項目交付

中國恒大（3333）債務危機稍現曙光。恒大微信公眾號發文稱，今年7至10月，恒大完成546個批次交樓工作，涉及184個不同項目，共57462戶業主。

其中，7月交樓項目105個，戶數20980戶；8月交樓項目85個，戶數21106戶；9月交樓項目48個，戶數7808戶；10月交樓項目39個，戶數7568戶。

恒大股價上揚 最多升近3%

恒大今早曾升最多2.99%，高見2.41元。截至上午11時15分，報2.38元，升1.7%；恒大物業（6666）報3.89，升1.3%。

此前，恒大已與帝歐家居達成3,950萬元抵房方案，目前正辦理相關登記手續。同時，其日前亦在寬限期屆滿前，兌付一筆4,517萬美元（約3.5億港元）美元債利息，再次避免出現違約。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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