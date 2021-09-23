恒大債務風波｜網爆許家印「帝王級」奢華生活細節 兩兒子同識飲識食

中國恒大 （3333） 爆發債務危機後，除了各種負面消息四起，近期網上更流傳其秘書整理而成的《恒大集團各級領導客史記錄總表》，爆出恒大集團主席許家印、其兩名兒子及一眾高層「帝王級」奢華的生活細節，以及不為人知的興趣偏好。

只吃進口水果、要喝恒大冰泉最新生產批次

當中許家印就被指出，其平日只會吃進口水果、在酒店要喝恒大冰泉最新生產批次，可見其識飲識食之餘，仍不忘力撐恒大品牌。而其他癖好則包括，他在酒店時不喜歡碰到路人，所以「走到哪，電梯就要控制到哪」。

而除秘書保鏢、私人管家以外，其他閒雜人等都不能靠近許家印，紀錄還特別註明，尤其是男性不能接近他。另外，許家印還被著「要抽雪茄、洗護用品要貼上標籤、夏天冷氣要開到18度」等私人生活癖好。

兩兒子同享「帝王級」待遇

除了許家印，他兩位兒子亦相當懂享受。表中列明，身任恆大集團副總裁的許智健，只抽硬盒中華香煙，冰箱內要配罐裝椰汁、阿薩姆奶茶及飲管。

同樣擔任恆大集團副總裁的許騰鶴，則被指不能說他的中文姓名。在品牌偏好上，他亦較喜歡外國品牌，例如不愛恒大冰泉水，反而喜歡飲法國EVIAN天然礦泉水，喜歡使用L'Occitane洗漱用品、L'Oréal護膚品及Gastby潔臉啫喱。

另外也有高管的備註中寫著，若入住溫泉中心，要挑選形象氣質較佳的技師，還要做好「客房服務」的準備。雖然文件真偽不得而知，這份羅列恒大集團管理層的奢華生活細節的文件，引發內地網民眾怒，紛紛砲轟「驕奢淫逸的公司，不倒閉才怪」、「一個公司腐化到什麼程度，才會有這麼多特權階層」。

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