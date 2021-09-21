恒大債務風波｜華置減持恒大逾1億股 年內擬清倉 埋單恐蝕108億元

華人置業（127）今早發公告，指今年8月30日至9月21日期間，於公開市場合共出售中國恒大（3333）的1.09億股股份，佔恒大已發行股本約0.82%。華置合計套現2.46億元，每股平均售價為2.26元。緊隨出售事項後，華置仍然持有7.51億股恒大股份，相當於恒大已發行股本約5.66%。

公告指，鑑於股市波動及為了於適當時候靈活進行可能出售事項，華置已根據上市規則，就向董事授予出售授權尋求相關股東批准，以代替召開股東大會，以於授權期間，即2021年9月23日起計12個月內，出售集團持有的全部或部分授權股份。

華置：將視乎市況，出售最多所持有的全部恒大股份

集團將視乎當時市況，於授權期間不時在市場上，或透過大宗交易於一宗或一系列交易中，出售最多7.51億股授權股份，即華置現時所持有的全部恒大股份。以9月21日的收市價每股2.27元計算，該批股份當前市值約17.05億元。

公告更提到，假設集團於2021年根據出售授權出售所有授權股份，估計集團將於截至今年底止年度於其他全面收益錄得已變現虧損約94.86億元。

全部沽清埋單恐帳蝕108億元

連同年內已減持的股份，若按照9月21日收市價2.27元出售全數8.6億股，料今年底止年度因出售全部8.6億股恒大股份，而於其他全面收益錄得已變現虧損約108.63億元。

華置又指，於今年6月底止，華人置業持有合共8.6億股恒大股份，該等股份乃於2017年及2018年購入，總成本約為135.96億元，平均每股15.8元。

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