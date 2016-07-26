恒大債務風波｜許家印稱十年內轉型新能源汽車產業 恒大汽車一度飈升17%

陷入債務危機的中國恒大（3333），主席許家印上周五（22日）在集團復工復產專題會上，公布恒大化解風險自救的三大戰略決定，包括保證交樓；全面實施現樓銷售、大幅減低房地產開發建設規模；十年內實現由房地產業，轉型為新能源汽車產業。

許家印稱將轉型新能源汽車 原則上十年內不買地

受消息刺激，恒大股價延續上周五升勢。恒大汽車（708）今早高開高走，一度飈17%，高見4.2元，截至上午10時55分，報4.17元，升16.16%；恒大則報2.7元，升0.37%；至於恒大物業（6666）報4.61元，跌3.76%。

許家印強調，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能保質保量向業主交樓，解決上下游合作夥伴的商票兌付，逐步歸還金融機構貸款。至於房地產的銷售規模，銷售規模要從去年的7000多億元人民幣，10年內要壓降到每年2000億元人民幣左右。他又說，原則上恒大十年內不買地，但亦不能賤賣土地。

恒大10多個項目復工復產

另外，恒大稱，位於恒大總部所在地的恒大集團深圳公司、包含深圳、東莞、江門、汕尾、珠海及中山6地、10多個項目的復工復產工作正有序進行。

其中，進度較快的深圳恒大城市之光、江門恒大泉都、中山恒大御府等皆已進入室內裝修階段，將陸續向業主交付。深圳恒大珺睿大廈、深圳恒大城、東莞恒大悅龍台、珠海恒大濱江左岸等項目部分樓棟已在近期陸續封頂。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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