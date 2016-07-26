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恒大債務風波｜許家印：全力復工復產保交樓
3 小時前
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恒大債務風波｜許家印：全力復工復產保交樓
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恒大指會全力復工復產保交樓。（資料圖片）

內媒《界面新聞》報道，恒大（3333）於周三（22日）晚上11時，召開「復工復產保交樓」專題會。集團主席許家印表示，必須認識到全力以赴抓好復工復產的重要性，保質保量順利交樓是公司必須履行的義務，是公司一定要承擔的責任。

許表示，只有全力復工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主權益，才能確保財富投資者的順利兌付，才能逐步解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能陸續不斷歸還金融機構的借款。全集團要把一切精力都投入到復工復產保交樓上。

許家印：堅決落實兌付工作

他強調，要堅決落實好恒大財富投資者的兌付工作，是全集團上下必須共同面對的頭等大事。要以對投資者高度負責的態度，按照已經公布的3種方案全力做好兌付工作，尤其是在實物兌付方案上還要繼續細化、深化。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜許家印：全力復工復產保交樓-285922
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