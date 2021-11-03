恒大債務風波｜許家印：恒大過去5年半中 已還貸款本金加利息2.61萬億元人幣

據《券中社》4日報道，有知情人士透露，恒大內部最新的一次會議上，主席許家印給員工「鼓勁加油」，並指：「越是公司困難的時候，大家越要有定力，房地產是資金密集型行業，需要龐大的現金流。」

及後，許家印更稱，恒大從2016年1月1日到2021年6月30日，總共5年半的時間內，幾項主要的支出就達5.01萬億元（人民幣，下同）。其中，歸還到期貸款本金2.2萬億元，支付貸款利息3,670億元，交納稅金2,216億元，支付土地款9,634億元，支付工程款、材料款等建安費用9,736億元，管理及營銷費用支出2,381億元。

許家印：全力以赴復工復產保交樓

他向員工強調，「我們必須全力以赴復工復產保交樓，才能恢復銷售，才能恢復正常經營，才能歸還各方面欠款。」而周三（3日），恆大集團官方微信發佈消息稱，今年7至10月，恆大完成546個批次交樓工作，涉及184個不同項目、57462戶業主。

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