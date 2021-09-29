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恒大債務風波｜誰是下一間恒大？一文睇清《彭博》分析5家遭降級或具融資風險內房股
1 小時前
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恒大債務風波｜誰是下一間恒大？一文睇清《彭博》分析5家遭降級或具融資風險內房股
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中國恒大財困危機至今仍未解決。（資料圖片）

中國恒大（3333）財困危機至今仍未解決，令不少內房股的財務狀況，成為市場關注焦點，尤其是評級為垃圾級的內房。《彭博》從內地高收益美元債指數中，列出10家年內回報在「墊底」的內房股，當中有5家曾遭投行下降評級，或被評為有融資風險的公司（不含已違約公司及恒大）。

花樣年（1777）

穆迪下調花樣年評級至「垃圾級」，理由是「該公司的再融資風險上升，因為其融資渠道減弱而到期債務規模可觀」。據《彭博》報道，花旗和瑞信的私人銀行部門已停止接受花樣年債券作抵押物。現時花樣年有39億美元未償美元債餘額，截至今年6月30日止，該公司現金和現金等價物為42億美元（約327.6億港元），負債為129億美元（約1,006億港元）。

建業地產（832）

穆迪和標普本月下調其評級展望至「負面」，同時確認評級。該公司稱已預留足夠現金償還11月到期債券，同時該公司一直在回購債券。現時該公司有29億美元（約226.2億港元）未償美元債餘額，截至上半年其現金及現金等價物餘額為17億美元（約132.6億港元），負債230億美元（約1,794億港元）。

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不少內房股財務狀況，成為市場關注焦點。（資料圖片）

華南城（1668）

標普本月將其展望修訂為「負面」，稱其「可能會耗盡現金用於大量離岸債務兌付」，同時「可能無法以合理成本進行再融資」。穆迪出於自身商業原因撤銷B3評級。目前集團未償還美元債餘額達16億美元（約124.8億港元），截至3月31日現金和現金等價物餘額達4.42億美元（約3.5億港元），負債100億美元（約780億港元）。

融信中國（3301）

穆迪、惠譽和標普都在本月下調該公司評級，理由主要是近年來拿地成本「很高」，以及地方政府限制銷售價格，公司盈利能力令人擔憂。集團未償美元債餘額達32億美元（約25.6億港元），截至6月30日現金和現金等價物為33億美元（約257.4億港元），負債為300億美元（約2,340億港元）。

富力地產（2777）

此前穆迪下調集團評級，理由是再融資風險。該公司9月20日宣布將從高管手中獲得10億美元（約78億港元）短期融資，以有足夠流動性來償還短期債務。集團現時未償還美元債餘額總計51億美元（約397.8億港元），截至6月30日現金及現金等價物總計20億美元（約156億港元），負債510億美元（約3,978億港元）。

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彭博撰文分析，5家遭降級或具融資風險內房股。（資料圖片）

《彭博》指出，借款成本伴隨對恒大倒閉的擔憂飆升。有垃圾級美元債指數的孳息率漲至15%左右，創大約10年來高位。內地地產商因嚴格的槓桿規定而需要削減債務，同時銷售受到了樓市降溫政策打擊。

此外，北京政府亦幾乎沒有放鬆對高負債公司施壓的跡象。內地視解決房地產市場金融風險，作為今年優先要務。關於恒大最終命運，官方尚未給出任何說法，意味投資者將需繼續關注內房地產行業，擔心影響蔓延的風險。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜誰是下一間恒大？一文睇清《彭博》分析5家遭降級或具融資風險內房股-286953
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