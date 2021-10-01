恒大債務風波｜陳茂波：恒大對港銀風險低

中國恒大集團(3333)債務問題引起關注，財政司長陳茂波接受《南華早報》訪問時指，恒大的風險敞口「非常小」，佔本港銀行資產約0.05%，或涉約17.9億美元(約139.6億港元)。他又說，「這是非常小的，不會給我們帶來任何系統性風險」。他補充指，這是在最近本地銀行業對恒大的風險敞口進行審計後得出的結論。

恒大負債3,050億美元(約2.38萬億港元)，引發市場憂慮其現金緊絀及能否如期償還債務等問題。據報恒大過去兩周已出兩次未能支付債券利息，涉資約1.31億美元。

另外，陳茂波指，內地對一些行業重手整頓下，對本港股市不可避免地會出現一些波動，但他相信任何挫折都是暫時的。

恒大上周四收報2.95元，跌3.9%，上月累挫32.3%。

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