恒大售恒大物業告吹

中國恒大(3333)與恒大物業(6666)申請今日復牌，指出售恒大物業股份計劃已告吹。

恒大指，早前與合生創展(754)之附屬公司於10月1日訂立協議，擬出售恒大物業逾54億股股份，佔恒大物業已發行股本50.1%，對價為200.4億元，每股作價3.7元。公司有理由相信受讓方，未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，於上周三行使權利解除該協議。



合生創展炮轟恒大無按協議條款

合生創展昨發通告炮轟恒大，指恒大沒有按照該協議的條款於本月12日完成向買方出售銷售股份。公司曾於本月13日向恒大發出通知，要求按照該協議履行其責任，同時保留買方的所有法律權利，包括其在該協議項下的權利。

合生指，根據該協議，買方應將代價先行支付至目標公司的銀行帳戶，待結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款後再行將餘額支付予賣方。買方不接受協議他方要求改為將代價先直接付給賣方，因為在買方未完成對目標公司進行盡職調查以結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款之前，此舉將難以確保目標公司收到賣方擔保人及其關聯方的應付款。

恒大售恒大物業告吹