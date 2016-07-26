恒大債務風波｜恒大料9月賣樓收入續大幅下降 出售資產未見成果 同系股價最多挫兩成

中國恒大（3333）今早發公告，預計9月物業合約銷售持續大幅下降。集團指，9月通常是內地房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞報道，嚴重影響潛在購房者信心。公司預期9月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

翻查資料，恒大集團於6月、7月及8月的物業合約銷售金額，分別為716.3億元(人民幣‧下同)，437.8億元及380.8億元，呈下降趨勢。

出售資產及股權均未取得成果

至於出售資產方面，亦未取得成果。恒大指，目前正積極接觸潛在投資者，商討出售集團成員的權益，以及包括恒大汽車（708）及恒大物業（6666）在內的部分股權，惜未取得重大進展。至於商討有關出售位於灣仔的恒大總部的中國恒大中心，亦未按預期時間完成。

恒大又公布，兩間子公司未能如期履行理財產品的擔保義務，涉及超過9億元，正積極協商還款安排。但如果沒有協議，可能導致交叉違約，債權人可能要求債務加快到期，對財務造成重大不利影響。公司已聘請兩間財務顧問，評估資本架構等，探索紓緩流動資金問題的方案，建議境外債權人可向對方聯絡。

恒大系股價全線插水

截至早上11時，中國恒大跌8.31%，報3.09元；恒大物業報4.24元，跌7.42%；恒大汽車一度跌近20%，低見4.13元，最新報4.25元，仍跌17.48%；恒騰網絡（136）亦挫5.88%。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

相關新聞：