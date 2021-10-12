恒大汽車：首款恒馳明年初天津工廠完成生產 股價逆市曾升一成半

中國恒大 （3333） 造車有進展，恒大汽車 （708） 在天津生產基地召開戰略合作伙伴大會，恒大汽車總裁劉永灼會上通報恒大造車進展，宣稱首款恒馳將於明年初在天津下線（即完成生產）。據報首款出產車款為「恒馳5」。

恒大汽車今早曾逆市升一成半，高見4.06元，截至上午11時40分，亦升7.12%，至3.76元，成交額達5.43億元。

天津濱海高新區黨委書記、管委會主任夏青林表示，高新區與恆大汽車是發展的命運共同體，要一起面對困難，一起搶抓機遇，並將在資金政策、審批、協調相關部門、各類金融機構等各方面提供必要幫助，支持企業盡快走出困境，助力恆大汽車早日實現量產目標。

恒大：確保恒馳首架車於明年初完成生產

有恒大汽車管理層在會上表示，公司已打響了為期3個月的攻堅戰，確保恒馳首架車，於明年初在天津工廠完成生產，首款量產車，將是在上海車展上邀請媒體試駕的「恒馳5」。

恒大汽車從上海、廣州、深圳等地調集核心研發團隊、技術精英前來天津支援，天津基地已改造成為一座工業4.0高端智能工廠。據悉，2021年以來，恒大造車先後完成恒馳1、3、5、6、7試製車生產，並完成冬季測試、夏季測試、高原測試。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。

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