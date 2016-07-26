恒大債務風波｜許家印身家大蒸發 每分鐘縮水460萬

中國恒大集團(3333)財困危機每日持續升級，同系股價低處未算低，連續兩日倒水式下瀉！恒大今日收市挫11.9%，至2.97元，失守3元大關，本月10個交易日已累跌近32%，並已連續暴瀉7個月。同系的恒大汽車(708)亦洗倉式下挫24.7%，至3.88元；恒大物業(6666)及恒騰網絡(136)則分別走低12%及10.1%，至4.03元及2.75元。四股合共單日市值蒸發265億元。

許家印每秒蒸發7.7萬

作為恒大創辦人，主席許家印受累旗下企業股價連日下挫，身家亦急速收縮。按福布斯即時富豪榜，許家印一日身家大降8.49億美元(約66.2億港元)或6.8%，至116億美元，相當於每過一分鐘，身家就縮水近460萬元，每秒鐘以近7.7萬元的步伐高速蒸發。

許家印5個月失近千三億

目前許家印全球富豪排名進一步下跌至196位，身家較今年4月的277億美元，5個月累計失161億美元(約1,255.8億港元)財產。

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