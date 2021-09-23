恒大2.0？據報海航制訂破產及債務重整計劃 約4000億元債務僅4成獲確認

曾為內地第四大航空集團的海航集團，發布債務重整計劃草案。內媒《21世紀經濟報道》引述海航旗下海航控股公布債務重整計劃，包括「債轉股」、大股東還債、貸款利率、還款期限等條件將會改變，大幅減輕債務負擔。

4000億元債務申訴僅4成獲確認

報道指，截至目前為止，海航合共4915家債權人，向11家公司管理人申報9215筆債權，申報金額合計大約3972億元（人民幣，下同）。經管理人審查，已經提交法院裁定確認和預計後續法院可以裁定確認的債權，僅佔約1612.93億元。海航集團、海航基礎等未來四天亦會召開債權人會議，討論和表決重整計劃。

海航據報擬10萬元以下債務以自有資金清還，10萬以上的普通債權，除救助貸款外，每家債權人35.61%債權由股票清償，抵債價格為每股3.18元；餘下64.38%債務由海航集團等關聯方清償。

海航集團兩高層上周被捕

海航集團上周五發布公告稱，因涉嫌違法犯罪，中國海航集團董事長陳峰、首席執行官譚向東已被依法採取強制措施。海航集團稱，海航集團及其成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。此前，9月18日，中國官方公布整頓海航集團結果出爐，重整後海航將被拆分為四個獨立板塊，創始人陳峰股權被清零。