恒大債務風波｜恒大3方案兌付理財產品 現金兌付需兩年半 惟恒大高層自爆已提早套現

中國恒大（3333）危機升級，集團同系恒大財富爆出到期理財產品無法兌付，當中不少投資者更是公司員工。據《財聯社》報道，恒大財富昨日宣布提供3個兌付方案，包括分期兩年半以現金兌付、以商舖寫字樓等資產兌付，以及抵消購房「尾數」，投資者可擇一或任意組合方案兌付。

現金兌付需時兩年半

當中現金兌付方案，只針對到期的理財產品，未到期的將不能選擇現金兌付，投資者在產品到期日可先取回10%款項，其後每3個月兌付10％款項，換言之約需時兩年半才可全數退款。

至於其餘兩個選項，都涵蓋到期及未到期理財產品，其中實物資產方案中，投資者可選擇以住宅、公寓、寫字樓、商舖及車位作實物兌付，金額將以銷售價折讓28%及52%計算，若所得實物價值多於理財產品價需補足差價。

恒大高層自爆已提早套現

此前有傳言指，包括恒大主席許家印太太丁玉梅在內，另有多名恒大財富高層在危機前已提早兌付所持理財產品，其中恆大財富執行董事兼總經理杜亮，提前兌付規模達1000萬元。據《新浪財經》報道，杜亮昨在總部與投資者會面時承認，已在5月底時贖回所持理財產品，但強調是發生在恒大危機爆發前，且並未披露提前兌付金額。

杜亮又表示，公司難以一下子拿出400億元兌付所有理財產品。若依其兌付方案，包括該公司員工在內的理財產品投資者，或在公司「缺水」下，要選擇由持有理財產品，變成持有「磚頭」的業主。

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