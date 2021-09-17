恒指暴瀉千點爆小型股災 地產及保險股重傷

港股爆小型股災，恒指一度大瀉近千點，再創今年新低，當中地產及保險股成重災區。上周五收市後，《路透社》消息傳出，中央在閉門會議上，向香港地產商「下旨」，要求地產商須投入資源解決房屋問題。今早開市後，地產股今早全線暴跌，而中國恒大（3333）內房債務危機，亦拖累內險股急挫。

地產股全線暴跌

截至早上約11時30分，恒指跌1000點或3.98%，報23920點，今早更一度低見23872點。當中擁有大批農地儲備的地產發展商首當其衝受挫，跌超過一成。李兆基旗下恒基（012）急跌12.29%，報29.25元；鄭家純家族旗下的新世界（017）亦跌11.26%，報30.75元。

其他大型地產商如郭炳江、郭炳聯兄弟持有的新鴻基（016）挫9.01%，報95.9元；郭鶴年家族旗下嘉里（683）跌8.09%，報22.15元；黃志祥旗下的信置（083）瀉7.48%，報9.9元；李嘉誠旗下長實（1113）亦挫7.48%，報42.7元。

恒大系股價續尋底

恒大系續下跌，受債務危機困擾的恒大（3333）今早續跌16.93%。，恒大地產（6666）挫11.96%，恒大汽車（708）瀉9.06%。

而恒大債務危機，更拖累內險股。中國平安（2318）瀉7.7%，報50.3元；中國太保（2601）瀉5.46%，報21.65元；中國人壽（2628）瀉4.79%，報12.32元。

消息指，中央向港地產商表示「遊戲規則已改變」

《路透社》上周五（17 日）引消息，指中央已在閉門會議上「下旨」，香港地產商須投入資源與影響力支持中央利益，以及解決房屋問題。消息人士形容「遊戲規則已改變，（北京）不再容許壟斷」。

據報道標題描述，內地政府要求香港地產大亨「守規矩」，更要回饋社會。報道內提及，隨著北京尋求加強對香港的控制，已要求大地產商投入資源和影響力，支持北京利益，以及協助解決或會破壞穩定的住房短缺問題。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)