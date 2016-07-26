恒指瀉千點穿牛熊線 ATM兩日失萬億市值

監│管│風│暴

內地監管風暴持續升級，繼科技股的反壟斷政策後，監管之手再伸向教育企業，引爆中港股昨齊齊大冧！恒生指數昨低開496點後持續向下翻滾，並以近全日低位26,192點收市，狂插1,129點或4.1%，為去年5月後逾一年最大跌幅，並跌穿俗稱牛熊分界線的250天線(昨處27,200點)。除教育股重災，「ATM」亦未止血，騰訊控股(700)單日挫7.7%，阿里巴巴(9988)大跌6.4%，美團(3690)更失控式瀉13.8%，累計兩日三股分別失9.9%、7.4%及15.8%，合共市值蒸發1.12萬億元，單計騰訊已失5,182億元。

昨日一跌後，恒指累計今年亦由升轉跌，累挫1,039點或3.8%。恒生科技指數亦大跌477點或6.6%，至6,790點，為去年7月27日推出後單日最大跌市，累計今年則已大瀉19.4%。大跌市下成交亦勁升，昨主板成交額2,682億元，按日飆92%，亦為今年4月初後最大成交。大市沽空率亦大增至15.4%，為超過一個月最高，當中盈富基金(2800)沽空額高達65億元稱冠，沽空率達79.1%，反映對沖活躍。



530牛證陣亡 北水連續6日撤退

大跌市下昨單日有530隻牛證「打靶」，當中恒指牛證佔156隻，按輪證發行商數據，在多個牛證重倉區遭攻陷後，目前好友已退守二萬六大關，有約7.5億份牛證街貨。耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股短期走勢仍偏淡，監管因素對中概股影響仍持續，同時北水持續沽貨以至A股走勢轉差均對港股構成壓力，預期港股一旦失守26,000點，或須進一步考驗25,500點水平。

北水走資亦未完，滬深港股通昨合共淨沽出63.33億元，連續6個交易日走資，累計失236億元。騰訊及美團再成目標，分別淨沽出26.9億元及24.8億元。



科指周歲前夕大瀉 全年升轉跌1%

值得注意是，有「港版納指」之稱的科指今日迎來推出一周年，惟在昨日一跌後，亦正式將指數過去一年升幅全數蒸發，過去一年累計走低72點或1%，創一年低。目前科指30成分股中，有一半在過去一年報跌(計及上市不足一年股份)，當中重災的教育股新東方在線(1797)昨瀉33%，一年大跌近九成，汽車之家(2518)上市後挫近46%，阿里健康(241)及平安好醫生(1833)過去一年則齊齊失四成。至於重磅股阿里巴巴、騰訊過去一年分別挫19.6%及7.2%，美團及小米集團(1810)則分別仍有23.5%及71.2%升幅。撇除上市未夠一年的明源雲(909)去年9月掛牌後飆近81%後，比亞迪電子(285)一年揚76.6%，為表現最佳成分股。



教育股躋跌幅榜四大 資金泊公用股

教育股則全軍覆沒！內地推校外培訓行業「雙減」政策生效，禁學科類培訓機構上市融資及外資持股，新東方(9901)、思考樂教育(1769)、卓越教育(3978)齊齊大跌超過四成，連同新東方在線，躋昨日四大港股跌幅榜。另一個重傷板塊為物業管理股，母企有經營幼兒教育的碧桂園服務(6098)瀉16.6%，世茂服務(873)插水19.5%，旭輝永升服務(1995)挫17.5%。資金避風港在公用股，中電控股(002)及電能實業(006)均逆市上漲超過1%為表現最好藍籌。





理想汽車來港 或籌117億元

新股市場再次起動。已在美國上市的理想汽車及網易(9999)旗下音樂業務網易雲音樂擬來港上市，分別籌最多15億美元(約117億港元)，及約10億美元(約78億港元)。

理想汽車傳已通過港交所(388)上市聆訊，據報計劃集資10億至15億美元(約78億至117億港元)。高盛及中金為聯席保薦人。據初步招股文件，美團為其股東之一，持有約13.23%A類普通股。集資將研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型提供資金、智能汽車及自動駕駛技術、擴大基礎建設、市場營銷等。今年首季淨虧損3.6億元人民幣，預計全年淨虧損續擴大，主因持續投資研發及生產設施及銷售網絡擴張。



網易雲音樂傳最快本周闖關

網易雲音樂已於5月遞交上市申請，料最快本周尋求上市聆訊，籌約10億美元。聯席保薦人為美銀、中金及瑞信。初步招股文件指，集資用於投資音樂及音樂衍生內容以擴充音樂內容庫等。去年收入48.9億元人民幣，漲1.1倍，虧損擴大至29.5億元人民幣。去年底在線音樂服務月活躍用戶數為1.8億人，增23%；月付費用戶近1,600萬人，漲86%。該股同時預告續錄毛虧損及淨虧損，無法準確預測何時實現盈利。