恒指V彈倒升 波幅一個月高

內地8月官方製造業及非製造業採購經理指數(PMI)均低於預期，拖低恒生指數早市一度挫429點，惟午後突轉勢倒升，競價時段更「嘜高」至全日高位的25,878點收市，大升339點或1.3%，單日低位反彈768點，為約一個月以來最大的單日波幅。科企反彈明顯，美團(3690)勁飆9%，阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)亦分別走高4.6%及3.3%，拖升恒生科技指數勁飆216點或3.4%，至6,607點。

昨收市後MSCI換馬，引爆尾市成交急升，主板成交額2,134億元，逾一個月高，大市沽空率13.8%。不過北水再趁升市套現，昨滬深港股通淨沽額66.85億元，騰訊、小米集團(1810)及美團再成目標，分別錄淨走資8.97億元、4.49億元及3.72億元。

全月失83點 連跌3個月

雖然大市昨氣勢佳，但全月計恒指仍要跌0.3%或83點，連跌3個月，累挫11.2%或3,273點。科指全月則跌2.6%，連跌兩月累失近19%。藍籌股全月計以創科實業(669)大升24.2%表現最佳，信義光能(968)亦升20.5%，美團則漲15.8%，躋身上月三大升幅王；相反持續未擺脫監管風暴的阿里巴巴大瀉12.4%表現最差，九龍倉置業(1997)及中國平安保險(2318)分別跌12.1%及11.4%，緊隨其後。至於科指股大贏家為聯想集團(992)及金蝶國際(268)，分別揚19.1%及16.9%，快手(1024)則累瀉23.3%，表垷最差，平安好醫生(1833)亦失20.8%。