恒生前一姐鄭慧敏逝世 安息禮將於周五舉行

恒生銀行（011）前「一姐」鄭慧敏，據悉個多星期前因病不幸離世，終年57歲，其家人正低調辦理後事。根據邀請函所載，鄭慧敏的安息禮將於本周五（15日）上午，假灣仔一間基督教會舉行，屬私人性質聚會。

洋名Louisa的鄭慧敏，是恒生歷來第三位女性副董事長兼行政總裁。2017年她獲滙控（005）由倫敦調回港，年僅53歲便掌恒生帥印。由1999年加入滙豐銀行起計，鄭在滙豐集團（包括恒生）工作共22年。

今年8月辭任執董、副董事長及CEO等職位

早於去年7月，恒生透過自願性發公告通知股東，披露鄭慧敏因健康情況正接受治療，當時董事會及她本人，均有信心治療期間可繼續履行職務。

惟今年5月恒生公布，鄭慧敏因接受治療短暫休假3個月，8月初期滿後該行未見更新消息，直至當月底才公告，正在治療的鄭慧敏辭任執董、副董事長及CEO等職位。而滙豐香港區總裁施穎茵，則於9月1日起接替接鄭慧敏掌恒生執董及行政總裁一職。