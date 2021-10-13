恒生歷來第三位一姐 女大班鄭慧敏病逝

恒生銀行(011)前「一姐」鄭慧敏(Louisa)，據悉因病在本月2日離世，終年57歲。她是繼梁高美懿及李慧敏之後，恒生歷來第三位「女大班」。她於2017年7月由滙豐控股(005)於倫敦調回香港，出任恒生副董事長兼行政總裁一職，當年年僅53歲。



加入滙恒22年 終年57歲

鄭慧敏在2017年為滙控總經理兼滙豐集團環球零售銀行業務主管，由1999年加入滙豐銀行，出任信用卡產品發展高級經理，在滙豐(包括恒生)工作共22年，並於2019年《福布斯》中國最傑出商界女性排名榜排第二位。



今年5月起休假 上月離任

恒生於去年7月披露鄭慧敏因健康情況正接受治療，當時董事會及她本人均有信心治療期間可繼續履行職務。及至今年5月再公布，她因接受治療，需短暫休假3個月，但於8月初休假期滿後，仍未有最新消息公布，直至當月23日發公告，指鄭慧敏將辭任執董、副董事長及行政總裁等職位，於9月1日生效，她亦將重返滙豐銀行。同時滙豐香港區總裁施穎茵將於同日接掌恒生行政總裁及執董職務。

據消息指，鄭慧敏家人正低調辦理後事，她的安息禮將於本周五上午，假灣仔一間基督教會舉行，屬私人性質聚會。



祈耀年：女性銀行家典範

滙控行政總裁祈耀年形容她是一位出色銀行家，過去20年為集團盡心盡力，貢獻良多，其樂觀性格及敢於創新作風深得敬重，「是認識的同事中，最有幹勁及堅強意志的人之一，嚴以律己，寬以待人，在大家心目中，尤其女高管同事，她亦師亦友，是新一代女性銀行家典範。」

恒生董事長利蘊蓮稱鄭慧敏是眾人典範，在工作及生活上表現出幹勁，以清晰方向帶領銀行不斷向前邁進，同時心繫社會，積極及支持社區。施穎茵稱，她追求卓越和精益求精的堅定意志已植根於大家的日常工作當中，並會繼續傳承下去，為恒生在香港和內地奠下的穩固基石有助銀行的未來發展及業務增長。



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