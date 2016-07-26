悶市焦點 比亞迪連續3日破頂 受困二萬六 資金戰車股

特│斯│拉│熱

特斯拉(Tesla)升破萬億美元市值，進一步引爆環球新能源車股熱潮！在恒生指數連續5個交易日在二萬六整固之際，資金轉向車股尋寶，港上市的3間新能源車股全線破頂，當中比亞迪(1211)已連續3個交易日破頂，昨高見324.6元，收市漲2.8%，至311.4元，成交額32.8億元，為第四大活躍港股，H股市值3,263.5億元。

Tesla周一衝高近13%破千美元後，截至本港時間昨晚10時半，其股價再走高5.6%，至1,082.5美元。

除受Tesla帶動，比亞迪自身亦有利好因素支撐。內地昨流傳指深圳市比亞迪鋰電池有限公司將在下月1日起提價不低於20%，比亞迪不予置評。另外集團早前公布分拆半導體業務到深圳上市計劃已獲港交所(388)批准，亦助燃股價走高。

至於半新股小鵬汽車(9868)及理想汽車(2015)亦創上市新高，前者大升8.7%；後者漲5.5%。其他車股亦造好，五菱汽車(305)飆14.6%，永達汽車(3669)揚2.4%。部分電池股亦衝上，力勁科技(558)急漲8%。至於追蹤電動車股的GX中國電車ETF(2845)則揚0.9%，至199.85元，成交額逾億元。

內房餘震未完 瑞信降3股評級

相反，內地推房產稅對內房股的餘震持續，融創中國(1918)昨再瀉7.4%，兩日失11.1%；華潤置地(1109)及旭輝控股(884)亦大挫逾6%。瑞信發表報告，以財政壓力為由將融創評級連降兩級，至「跑輸大市」，目標價削四成至16.9元；又以銷售憂慮為由，將世茂集團(813)及合景泰富(1813)評級降至「中性」。

傳中央要求許家印 動用身家救恒大

另外，外電昨報道指中國當局要求中國恒大集團(3333)主席許家印以私人資金緩解該股債務危機，或反映中央當局不願意出手救援恒大，但許家印有否足夠資金減少恒大負債仍成疑。恒大昨跌4.1%。

大市方面，恒指昨低見25,905點，收報26,038點，跌93點或0.4%，連續5日險守二萬六，主板成交1,140億元。

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